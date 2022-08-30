Ночью враг нанес ракетный удар по Запорожью, — ОВА

По предварительной информации, пострадавших нет. Пока не зафиксировано значительных разрушений на объектах инфраструктуры

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину ракетами. Ночь вражеские войска атаковали Запорожье, сообщил глава ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет. Пока не зафиксировано значительных разрушений на объектах инфраструктуры. Продолжается уточнение последствий удара", — написал Старух в Telegram.

Глава Запорожской ОВА призвал не игнорировать воздушные тревоги.

[ + – ] Захватчики атаковали Запорожье ракетами

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Николаев 12 ракетами. Есть погибшие и много раненных.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму есть все признаки размещения тактического ядерного оружия России.

Добавим, что в результате недавнего обстрела Хмельницкой области пострадали три человека – женщина и двое детей.