Вночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю, — ОВА

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об'єктах інфраструктури

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну ракетами. Вночі ворожі війська атакували Запоріжжя, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об'єктах інфраструктури. Триває уточнення наслідків удару", — написав Старух у Telegram.

Голова Запорізької ОВА закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

[ + – ] Загарбники атакували Запоріжжя ракетами

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли Миколаїв 12 ракетами. Є загиблі та багато поранених.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму є всі ознаки розміщення тактичної ядерної зброї Росії.

Додамо, що внаслідок нещодавнього обстрілу Хмельницької області постраждали троє людей – жінка та двоє дітей.