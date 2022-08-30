В Херсоне взорвали машину коллаборанта, перешедшего на работу в ГИБДД

Взрыв прогремел 30 августа около 8 утра, его причиной считают подрыв радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, начиненного гвоздями.

В Херсоне в Паровозном переулке 30 августа около 8 утра прогремел взрыв, сообщает "База". Взрыв радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, начиненного рублеными гвоздями, произошел в тот момент, когда по переулку проезжал автомобиль SEAT, принадлежащий 38-летнему майору полиции оккупантов Снешину.

По данным издания, помимо коллаборанта в машине находились его жена и семилетняя дочь. Взрыв повредил автомобиль, однако никто из пассажиров не пострадал.

После оккупации Херсона Снешин перешел на сторону россиян, став начальником дежурной части Госинспекции безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что ранним утром 30 августа жители Херсона слышали интенсивную перестрелку и взрывы в Северном районе города.

Напомним, днем 28 августа в Херсонской области был убит нардеп Алексей Ковалев, который стал сотрудничать с россиянами, заняв пост "заместителя главы правительства по вопросам сельского хозяйства". Неизвестные забрались в его частный дом в Голой Пристани, расстреляли предателя из помпового ружья, а его сожительницу ударили ножом в шею.

В начале июля в Новой Каховке застрелили "заместителя начальника полиции" 26-летнего Сергея Томко, который получил повышение после оккупации Херсонской области, приняв предложение россиян о сотрудничестве.