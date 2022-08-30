У Херсоні підірвали машину колаборанта, який перейшов на роботу в ДІБДР

Вибух пролунав 30 серпня близько 8-ї ранку, його причиною вважають підрив радіокерованого саморобного вибухового пристрою, начиненого цвяхами.

У Херсоні в Паровозному провулку 30 серпня близько 8-ї ранку пролунав вибух, повідомляє "База". Вибух радіокерованого саморобного вибухового пристрою, начиненого рубаними цвяхами, стався в той момент, коли провулком проїжджав автомобіль SEAT, що належить 38-річному майору поліції окупантів Снєшину.

За даними видання, окрім колаборанта в машині перебували його дружина та семирічна донька. Вибух пошкодив автомобіль, проте ніхто з пасажирів не постраждав.

Після окупації Херсона Снєшин перейшов на бік росіян, ставши начальником чергової частини Держінспекції безпеки дорожнього руху.

Раніше повідомлялося, що рано-вранці, 30 серпня, жителі Херсона чули інтенсивну перестрілку та вибухи у Північному районі міста.

Нагадаємо, вдень, 28 серпня, в Херсонській області вбили нардепа Олексія Ковальова, який став співпрацювати з росіянами, обійнявши посаду "заступника глави уряду з питань сільського господарства". Невідомі залізли до його приватного будинку в Голій Пристані, розстріляли зрадника з помпової рушниці, а його співмешканку вдарили ножем у шию.

На початку липня в Новій Каховці застрелили "заступника начальника поліції" 26-річного Сергія Томка, який отримав підвищення після окупації Херсонської області, ухваливши пропозицію росіян про співпрацю.