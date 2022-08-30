Украинских военных обучают на самых новых гаубицах М119А3 (видео)

США передадут в украинскую армию 16 таких орудий, однако неизвестно, в какой именно модификации — А3 или более старые.

Бойцов Вооруженных сил Украины обучают американские военные эксплуатировать гаубицы М119А3. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Украинских военных обучают стрельбе на гаубицах М119А3 105-мм калибра. Это самый современная модификация гаубицы М119 с цифровой системой наведения огня, которая схожа с таковой на М777А2. Также на них установлена инерциональная система навигации GPS.

Ранее США анонсировали передачу Украине 16 гаубиц М119, однако до конца неизвестно, получат ли ВСУ именно модификацию А3.

В чем особенности гаубицы М119?

М119 — это американская версия британской гаубицы L119, которые также уже есть на вооружении украинских защитников. Гаубицу начали производить в 1989 году. За это время появилось три модификации орудий. Последняя из М119А3 была представлена в 2013 году. Это легкие орудия, которые может брать на прицеп тот же Хамви.

[ + – ] Гаубицы М119 на вооружении США в Афганистане

Основные характеристики М119А3:

масса — 1936 кг

калибр — 105 мм

скорострельность — 8 выстрелов в минуту

максимальная эффективна дальность стрельбы — до 19 км

Гаубица поддерживает все типы боеприпасов 105-мм калибра от зажигательных и дымовых до активно-реактивных и фугасных снарядов.

Напомним, в США анонсировали новую встречу министров обороны в формате "Рамштайн". Она состоится 8 сентября в Германии.

24 августа Джо Байден анонсировал крупнейший пакет военной помощи Украине на 3 млрд долларов. ВСУ получат боеприпасы, ракеты, беспилотники, машины и гаубицы.