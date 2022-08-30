Українських військових навчають на найновіших гаубицях М119А3 (відео)

США передадуть в українську армію 16 таких знарядь, проте невідомо, в якій модифікації — А3 чи старіші.

Бійців Збройних Сил України навчають американські військові експлуатувати гаубиці М119А3. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Українських військових навчають стрільби на гаубицях М119А3 105-мм калібру. Це найсучасніша модифікація гаубиці М119 з цифровою системою наведення вогню, яка схожа на М777А2. Також на них встановлена інерційна система GPS навігації.

Раніше США анонсували передачу Україні 16 гаубиць М119, проте до кінця невідомо, чи отримають ЗСУ саме модифікацію А3.

У чому особливості гаубиці М119?

М119 — це американська версія британської гаубиці L119, яка також є на озброєнні українських захисників. Гаубицю почали виробляти з 1989 року. За цей час виникло три модифікації знарядь. Остання з М119А3 представлена у 2013 році. Це легка зброя, яку може брати на причіп той самий Хамві.

[ + – ] Гаубиці М119 на озброєнні США в Афганістані

Основні характеристики М119А3:

маса — 1936 кг

калібр — 105 мм

скорострільність — 8 пострілів за хвилину

максимальна ефективна дальність стрільби — до 19 км

Гаубиця підтримує всі типи боєприпасів 105-мм калібру від запальних та димових до активно-реактивних та фугасних снарядів.

Нагадаємо, у США анонсували нову зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться 8 вересня у Німеччині.

24 серпня Джо Байден анонсував найбільший пакет військової допомоги Україні на 3 млрд доларів. ЗСУ отримають боєприпаси, ракети, безпілотники, машини та гаубиці.