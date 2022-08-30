Приманка для "Калибров": ВСУ создали целый ворох ложных целей, имитирующих HIMARS, – WP

Для российской армии американские РСЗО — это приоритетная цель, поэтому украинские военные пошли на ухищрения. ВС РФ выпустили уже 10 "Калибров" по ложным HIMARS.

Украинские военные создали целый ворох ложных целей, которые имитируют американские РСЗО HIMARS. Об этом сообщает The Washington Post.

ВСУ заставляют российские войска применять дорогостоящие крылатые ракеты по ложным целям. Источники издания в американском и украинском руководстве предоставили журналистам фото таких реплик. Ложные цели делают в основном из дерева, но их невозможно отличить от реальных РСЗО через объективы российских беспилотников.

Беспилотники фиксируют VIP-мишень и передают данные на корабль с крылатыми ракетами. Таким образом ВС РФ уже уничтожило десять макетов, которые стоили ей 10 ракет "Калибр". Этот успех заставил ВСУ больше использовать реплики для обмана российских войск.

[ + – ] США передали Украине 16 HIMARS Фото: Flickr

Использование ложных целей ракетных систем является одной из многих асимметричных тактик, которые Вооруженные силы Украины приняли для отражения более крупного и лучше оснащенного вторгающегося врага. Именно поэтому в Минобороны РФ заявляли об уничтожении такого количества HIMARS, которых физически нет в ВСУ. Однако тактика украинских военных говорит еще и о том, что американские РСЗО очень важны на поле боя.

Американские чиновники говорят, что именно HIMARS замедлил продвижение ВС РФ, а также позволил Украине ликвидировать сотни целей в тылу врага. ВСУ уничтожают линии снабжения, склады оружия, логистические узлы.

Почти каждую неделю Шойгу и другие представители Минобороны РФ объявляют о новых успешных ударах по западным ракетным системам, в том числе по РСЗО HIMARS, однако на данный момент им не удалось уничтожить ни одной системы.

"Нам известно об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова заведомо ложны. Однако происходит то, что украинцы применяют с сокрушительной точностью и эффективностью каждый из полностью учтенных высокоточных ракетных комплексов", — заявил и.о. официального представителя Пентагона Тодд Брессейл.

Напомним, в США планируют ускорить производство HIMARS, чтобы помочь Украине в отражении российской агрессии.

Ранее в Пентагоне заявили, что Украине пока не нужны дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью в 300 км.