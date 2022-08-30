Приманка для "Калібрів": ЗСУ створили цілу купу хибних цілей, що імітують HIMARS, – WP

Для російської армії американські РСЗВ є пріоритетною ціллю, тому українські військові пішли на хитрощі. ЗС РФ випустили вже 10 "Калібрів" по хибних HIMARS.

Українські військові створили цілу купу хибних цілей, які імітують американські РСЗВ HIMARS. Про це повідомляє The Washington Post.

ЗСУ змушують російські війська застосовувати дорогі крилаті ракети по хибних цілях. Джерела видання в американському та українському керівництві надали журналістам фото таких реплік. Хибні цілі роблять здебільшого з дерева, але їх неможливо відрізнити від реальних РСЗВ через об'єктиви російських безпілотників.

Безпілотники фіксують VIP-мішень і передають дані на корабель із крилатими ракетами. Так ЗС РФ вже знищило десять макетів, які коштували їй десять ракет "Калібр". Цей успіх змусив ЗСУ більше використати репліки для обману російських військ.

[ + – ] США передали Україні 16 HIMARS Фото: Flickr

Використання хибних цілей ракетних систем є однією з багатьох асиметричних тактик, які Збройні Сили України прийняли для відбивання більшого і краще оснащеного ворога. Саме тому в Міноборони РФ заявляли про знищення такої кількості HIMARS, яких фізично немає у ЗСУ. Проте тактика українських військових говорить ще й про те, що американські РСЗВ є дуже важливими на полі бою.

Американські чиновники кажуть, що саме HIMARS уповільнили просування ЗС РФ, а також дозволили Україні ліквідувати сотні цілей у тилу ворога. ЗСУ знищують лінії постачання, склади зброї, логістичні вузли.

Майже щотижня Шойгу та інші представники Міноборони РФ оголошують про нові успішні удари по західних ракетних системах, зокрема по РСЗВ HIMARS, проте зараз їм не вдалося знищити жодну систему.

"Нам відомо про ці останні заяви міністра Шойгу, і вони знову свідомо помилкові. Однак відбувається те, що українці застосовують із нищівною точністю та ефективністю кожен із повністю врахованих високоточних ракетних комплексів", — заявив в.о. офіційного представника Пентагону Тодд Брессейл.

Нагадаємо, у США планують прискорити виробництво HIMARS, щоб допомогти Україні у відбитті російської агресії.

Раніше в Пентагоні заявили, що Україні поки не потрібні далекобійні ракети ATACMS з дальністю 300 км.