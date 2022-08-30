Ищут корректировщиков: оккупанты в Херсонской области усилили досмотр людей, – замглавы ОВА

По словам Юрия Соболевского, в ключевых населенных пунктах оккупированного региона ВС РФ усилили меры безопасности. На фоне контрнаступления Украины российские военные стали активнее проверять документы на блокпостах.

Российские военные усилили меры безопасности в ключевых населенных пунктах Херсонской области в связи с контрнаступлением ВСУ. Об этом у себя в Telegram-канале пишет заместитель главы Херсонской областной военной администрации Юрий Соболевский.

По его словам, оккупанты увеличили количество патрулей, а также стали активнее проверять мобильные телефоны у местного населения. Таким образом захватчики пытаются найти корректировщиков огня и членов "ДРГ".

"Успели даже отчитаться, что одну такую группу якобы обнаружили и уничтожили в Херсоне", – прокомментировал Соболевский.

Чиновник также призвал население региона тщательно проверять хранящуюся в телефоне информацию перед выходом на улицу. Он подчеркнул, что одна неосторожная фраза в переписке или фотография с упоминанием российских военных или их изображением может стать основанием для задержания.

Напомним, 29 августа ВСУ перешли к контрнаступлению в Херсонской области. По официальным данным, украинские военные пробили первую линию обороны россиян, а также уничтожили базу ВС РФ в Бериславе.

Российская сторона, в свою очередь, заявила об эвакуации с рабочих мест в оккупированной Новой Каховке. "Глава администрации" Владимир Леонтьев сказал, что люди переходят в убежища.