Шукають коригувальників: окупанти в Херсонській області посилили огляд людей, – заступник голови ОВА

За словами Юрія Соболевського, у ключових населених пунктах окупованого регіону ЗС РФ посилили заходи безпеки. На тлі контрнаступу України російські військові почали активніше перевіряти документи на блокпостах.

Російські військові посилили заходи безпеки в ключових населених пунктах Херсонської області у зв'язку з контрнаступом ЗСУ. Про це у себе в Telegram-каналі пише заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Юрій Соболевський.

За його словами, окупанти збільшили кількість патрулів, а також почали активніше перевіряти мобільні телефони у місцевого населення. Так загарбники намагаються знайти коригувальників вогню і членів "ДРГ".

"Встигли навіть відзвітувати, що одну таку групу нібито виявили та знищили у Херсоні", — прокоментував Соболевський.

Чиновник також закликав населення регіону ретельно перевіряти інформацію, що зберігається в телефоні, перед виходом на вулицю. Він наголосив, що одна необережна фраза у листуванні чи фото зі згадкою російських військових або їх зображенням може стати підставою для затримання.

Нагадаємо, 29 серпня ЗСУ перейшли до контрнаступу в Херсонській області. За офіційними даними, українські військові пробили першу лінію оборони росіян, а також знищили базу ЗС РФ у Бериславі.

Російська сторона, зі свого боку, заявила про евакуацію з робочих місць в окупованій Новій Каховці. "Глава адміністрації" Володимир Леонтьєв сказав, що люди переходять до притулку.