Осень-весна: советник мэра Мариуполя рассказал, когда ВСУ могут освободить город

По словам Петра Андрющенко, в мэрии понимают сложность ситуации и протяженности фронта, поэтому все в руках руководства ВСУ.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что деоккупация города может произойти уже осенью 2022 или весной 2023 года. Об этом он сообщил в эфире телемарафона FREEДОМ, передает УНИАН.

По словам Андрющенко, освобождение Мариуполя зависит только от одного фактора — Вооруженных сил Украины. Поэтому как только они будут готовы, то это будет происходить.

"Мы настраиваемся на весну-осень, что мы вернемся домой, у нас есть планы восстановления. То, что это будет в следующем году максимум, мы в этом не сомневаемся на сегодняшний день", — заявил Андрющенко.

При этом советник мэра добавил, что они осознают протяженность фронта и сложность всей ситуации, поэтому операция по освобождению будет проходить как решит военное руководство. Мариупольцев в оккупации и на подконтрольной территории будут поддерживать в мэрии. Они прикладывают усилия, чтобы деоккупация прошла как можно легче и быстрее.

Андрющенко также оценил процент пророссийского населения в 5% — все они примкнули к оккупационной власти так или иначе. При этом часть таких людей бегут в Россию, понимая, что светлого будущего в Мариуполе не будет.

"Самый большой слой – люди, которые вообще никак не настроены. Это не потому, что люди плохие, а потому что люди после бомбардировок. … . Ситуация социальная сложная, неоднозначная, люди дезориентированы в большинстве. Плюс информационный вакуум относительный, усиленная пропаганда. Это еще один наш вызов – воевать на информационном фронте за души наших украинцев", — резюмировал советник мэра.

Напомним, в страткоме ВСУ заявили, что россияне заливают тела погибших в драмтеатре Мариуполе прямо в бетон в рамках "реконструкции".

30 августа в Мариуполе прошел первый голодный бунт из-за отмены раздачи продуктов Красным Крестом.