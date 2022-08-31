Осінь-весна: радник мера Маріуполя розповів, коли ЗСУ можуть звільнити місто

За словами Петра Андрющенка, у мерії розуміють складність ситуації та довжини фронту, тому все в руках керівництва ЗСУ.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що деокупація міста може відбутися вже восени 2022 року або навесні 2023 року. Про це він повідомив в ефірі телемарафону FREEДОМ, передає УНІАН.

За словами Андрющенка, звільнення Маріуполя залежить лише від одного чинника — Збройних Сил України. Тому як тільки вони будуть готові, то це відбуватиметься.

"Ми налаштовуємося на весну-осінь, що ми повернемося додому, ми маємо плани відновлення. Те, що це буде наступного року максимум, ми в цьому не сумніваємося на сьогодні", — заявив Андрющенко.

Водночас радник мера додав, що вони усвідомлюють довжину фронту та складність усієї ситуації, тому операція зі звільнення проходитиме, як вирішить військове керівництво. Маріупольців в окупації та на підконтрольній території підтримуватимуть у мерії. Вони докладають зусиль, щоб деокупація пройшла якнайлегше і якнайшвидше.

Андрющенко також оцінив відсоток проросійського населення у 5% — усі вони приєдналися до окупаційної влади так чи інакше. Водночас частина таких людей біжить до Росії, розуміючи, що світлого майбутнього у Маріуполі не буде.

"Найбільший шар — люди, які взагалі ніяк не налаштовані. Це не тому, що люди погані, атому, що люди після бомбардувань. …. Ситуація соціальна складна, неоднозначна, люди дезорієнтовані здебільшого. Плюс інформаційний вакуум відносний, посилена пропаганда. Це ще один наш виклик — воювати на інформаційному фронті за душі наших українців", — резюмував радник мера.

Нагадаємо, у СтратКомі ЗСУ заявили, що росіяни заливають тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполі прямо в бетон у межах" реконструкції".

30 серпня у Маріуполі відбувся перший голодний бунт через скасування роздачі продуктів Червоним Хрестом.