Украинские военные получили дальнобойные 105-мм снаряды для гаубиц М119 (фото)
Реактивные осколочно-фугасные снаряды М927 на 40% летальнее и почти на 8 км более дальнобойные.
Артиллеристы ВСУ получили реактивные осколочно-фугасные снаряды М927 для американских гаубиц М119. Об этом сообщает аналитики Ukraine Weapons Tracker.
Отличия реактивных снарядов от стандартных осколочно-фугасных снарядов в их большей дальности и летальности. Стандартный боеприпас летит на дистанцию до 11,5 км тогда как реактивные до 17 км и с возросшей на 40% летальностью.
Как пишет "Милитарный", особенностью снарядов М927 является еще и то, что они обеспечивают повышенную дальность стрельбы без необходимости модификации орудия. По своей сути реактивные снаряды являются наследниками снаряда М913 армии США. Они предназначены только для модифицированных вариантов гаубиц М119 с дальностью стрельбы до 20 км.
Повысить дальность стрельбы у М927 удается за счет использования реактивного двигателя Talley из композитных материала НТРВ. Он предназначен для работы в условиях высоких нагрузок и высокой скорости вращения. Реактивный двигатель активируется примерно на 15 секунде полета.
Боевая часть М927 содержит 2,63 кг взрывчатого вещества.
Напомним, 30 августа стало известно, что ВСУ проходят обучение на самых новых гаубицах М119А3, которые могут быть отправлены в Украину.
Ранее сообщалось, что британские гаубицы L119 уже тестируются на полигонах Украины. ВСУ получили около 60 гаубиц британского и американского производства.