Украинские военные получили дальнобойные 105-мм снаряды для гаубиц М119 (фото)

Реактивные осколочно-фугасные снаряды М927 на 40% летальнее и почти на 8 км более дальнобойные.

Артиллеристы ВСУ получили реактивные осколочно-фугасные снаряды М927 для американских гаубиц М119. Об этом сообщает аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Отличия реактивных снарядов от стандартных осколочно-фугасных снарядов в их большей дальности и летальности. Стандартный боеприпас летит на дистанцию до 11,5 км тогда как реактивные до 17 км и с возросшей на 40% летальностью.

Как пишет "Милитарный", особенностью снарядов М927 является еще и то, что они обеспечивают повышенную дальность стрельбы без необходимости модификации орудия. По своей сути реактивные снаряды являются наследниками снаряда М913 армии США. Они предназначены только для модифицированных вариантов гаубиц М119 с дальностью стрельбы до 20 км.

Повысить дальность стрельбы у М927 удается за счет использования реактивного двигателя Talley из композитных материала НТРВ. Он предназначен для работы в условиях высоких нагрузок и высокой скорости вращения. Реактивный двигатель активируется примерно на 15 секунде полета.

[ + – ] Строение двигателя снаряда М927

Боевая часть М927 содержит 2,63 кг взрывчатого вещества.

Напомним, 30 августа стало известно, что ВСУ проходят обучение на самых новых гаубицах М119А3, которые могут быть отправлены в Украину.

Ранее сообщалось, что британские гаубицы L119 уже тестируются на полигонах Украины. ВСУ получили около 60 гаубиц британского и американского производства.