Українські військові отримали далекобійні 105-мм снаряди для гаубиць М119 (фото)

Реактивні осколково-фугасні снаряди М927 на 40% летальні та майже на 8 км більш далекобійні.

Артилеристи ЗСУ отримали реактивні осколково-фугасні снаряди М927 для американських гаубиць М119. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Відмінності реактивних снарядів від стандартних осколково-фугасних снарядів у їх більшій дальності та летальності. Стандартний боєприпас летить на дистанцію до 11,5 км тоді як реактивні до 17 км і летальністю, що зросла на 40%.

Як пише "Мілітарний", особливістю снарядів М927 є ще й те, що вони забезпечують підвищену дальність стрільби без необхідності модифікації зброї. По суті реактивні снаряди є спадкоємцями снаряда М913 армії США. Вони призначені лише для модифікованих варіантів гаубиць М119 із дальністю стрільби до 20 км.

Підвищити дальність стрільби у М927 вдається за рахунок використання реактивного двигуна Talley з композитного матеріалу НТРВ. Він призначений для роботи в умовах високих навантажень і високої швидкості обертання. Реактивний двигун активується приблизно на 15 секунд польоту.

[ + – ] Будова двигуна снаряда М927

Бойова частина М927 містить 2,63 кг вибухової речовини.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що ЗСУ проходять навчання на найновіших гаубицях М119А3, які можуть бути відправлені в Україну.

Раніше повідомляли, що британські гаубиці L119 вже тестуються на полігонах України. ЗСУ отримали майже 60 гаубиць британського та американського виробництва.