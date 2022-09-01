Українські військові отримали далекобійні 105-мм снаряди для гаубиць М119 (фото)
Реактивні осколково-фугасні снаряди М927 на 40% летальні та майже на 8 км більш далекобійні.
Артилеристи ЗСУ отримали реактивні осколково-фугасні снаряди М927 для американських гаубиць М119. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.
Відмінності реактивних снарядів від стандартних осколково-фугасних снарядів у їх більшій дальності та летальності. Стандартний боєприпас летить на дистанцію до 11,5 км тоді як реактивні до 17 км і летальністю, що зросла на 40%.
Як пише "Мілітарний", особливістю снарядів М927 є ще й те, що вони забезпечують підвищену дальність стрільби без необхідності модифікації зброї. По суті реактивні снаряди є спадкоємцями снаряда М913 армії США. Вони призначені лише для модифікованих варіантів гаубиць М119 із дальністю стрільби до 20 км.
Підвищити дальність стрільби у М927 вдається за рахунок використання реактивного двигуна Talley з композитного матеріалу НТРВ. Він призначений для роботи в умовах високих навантажень і високої швидкості обертання. Реактивний двигун активується приблизно на 15 секунд польоту.
Бойова частина М927 містить 2,63 кг вибухової речовини.
Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що ЗСУ проходять навчання на найновіших гаубицях М119А3, які можуть бути відправлені в Україну.
Раніше повідомляли, що британські гаубиці L119 вже тестуються на полігонах України. ЗСУ отримали майже 60 гаубиць британського та американського виробництва.