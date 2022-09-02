В Мариуполе заметили колоны техники РФ и новую живую силу: куда направляются

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в город въехали семь грузовиков с отметками "V". Также приехала командно-штабная машина Р-149СМР "Кушетка-Б".

В Мариуполе зафиксировали колонны техники российских оккупантов. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Движение техники зафиксировали в сторону Мангуша и Бердянска. Семь грузовиков с боекомплектом въехали в Мариуполь по направлению Донецка около 8:30 в четверг, 1 сентября. На них были отметки "V". Через остановку возле торгового центра "Метро" проехали в сторону населенного пункта Мангуш. Впоследствии 17 грузовиков с живой силой выехали в направлении Бердянска, отметил Андрющенко.

Советник городского головы добавил, что в Мариуполь приехала командно-штабная машина Р-149СМР "Кушетка-Б". Он связывает это с большим количеством российских оккупантов.

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