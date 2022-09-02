У Маріуполі помітили колони техніки РФ та нову живу силу: куди прямують

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що до міста в'їхали сім вантажівок із позначками "V". Також приїхала командно-штабна машина Р-149СМР "Кушетка-Б".

У Маріуполі зафіксували колони техніки російських окупантів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Рух техніки зафіксували у бік Мангуша та Бердянська. Сім вантажівок з боєкомплектом в'їхали до Маріуполя за напрямком Донецька близько 8:30 у четвер, 1 вересня. На них були позначки "V". Через зупинку біля торговельного центру "Метро" проїхали у бік населеного пункту Мангуш. Згодом 17 вантажівок із живою силою виїхали у напрямку Бердянська, зазначив Андрющенко.

Радник міського голови додав, що до Маріуполя приїхала командно-штабна машина Р-149СМР "Кушетка-Б". Він пов'язує це з великою кількістю російських окупантів.

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