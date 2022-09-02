Самый дальнобойный удар в истории: украинский танк уничтожил вражеский с 10 км (видео)

Экипаж танка ВСУ смог поразить вражеский танк из закрытой позиции. Предыдущий рекорд по дальности стрельбы принадлежал британцам, которые уничтожили танк с 4,7 км в Ираке.

Аналитики Ukraine Weapons Tracker опубликовали видео, в котором заявляется, что экипаж Т-64 уничтожил российский танк с дистанции 10 600 метров — это может быть мировым рекордом. Об этом сообщает Forbes, которые проанализировали событие.

В видео утверждается, что российский танк был уничтожен с дистанции 10,6 км, что удваивает предыдущий рекорд по дальности, установленный британским Challenger. Авторы утверждают, что это не выглядит нереалистичным. Экипаж добился такого результата при помощи дрона и планшета с программой "Крапива".

Обычно танковые бои происходят в пределах видимости. Один танк ведет стрельбу по практически прямой наводке по врагу из-за чего снаряд летит с высокой скоростью и уровнем бронепробития. В сражении все может решить даже один выстрел. Если кто-то промахнется, то шанса на второй выстрел может и не быть.

Огонь с закрытых дистанций, как было в видео, говорит о использовании танковой мощи в качестве артиллерийского орудия. Пуск снаряда проходил по кривой траектории, чтобы нанести удар за пределами видимости. Украинские танки ведут огонь не только по площадным целям, но и по конкретным целям.

Как украинским танкистам удалось уничтожить танк на дистанции 10 км?

Первое — украинские военные ведут стрельбу не вслепую, а при помощи корректировки дроном. Оператор помогает корректировать удары. Это сложная задача в таких условиях, поэтому как раз в этот момент и приходит на помощь "Крапива". Программа, созданная для технических специалистов. Она содержит в себе карту разведки и ее можно установить на любой планшет с Android.

[ + – ] Схема работы ПО "Крапива"

"Армия СОС" разрабатывала приложение для артиллеристов. Работает она по такой схеме:

расчет проводит привязку к местности

дрон автоматически передает данные на "Кропиву"

"Кропива" рассчитывает точную корректировку огня

экипаж выстраивает нужный угол и азимут для стрельбы

В случае с уничтожением российского танка заявляется, что для поражения потребовалось 20 выстрелов. ВС РФ не могли понять, откуда по ним ведут стрельбу, поэтому, вероятно, покинули танк.

При этом отмечается, что независимо подтвердить рекорд невозможно. Предыдущий рекорд принадлежал британскому Challenger 1, который уничтожил иракский танк с дальности 4700 метров по прямой наводке.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об ожиданиях Украины получить американские и немецкие танки.

Ранее сообщалось, что Минобороны Германии поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber.