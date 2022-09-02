Найдалекобійніший удар в історії: український танк знищив ворожий і3з 10 км (відео)

Екіпаж танка ЗСУ зміг вразити ворожий танк із закритої позиції. Попередній рекорд із дальності стрільби належав британцям, які знищили танк із 4,7 км в Іраку.

Аналітики Ukraine Weapons Tracker опублікували відео, де заявляється, що екіпаж Т-64 знищив російський танк із дистанції 10 600 метрів — це може бути світовим рекордом. Про це повідомляє Forbes, які проаналізували подію.

У відео стверджується, що російський танк знищили з дистанції 10,6 км, що подвоює попередній рекорд із дальності, встановлений британським Challenger. Автори стверджують, що це не видається нереалістичним. Екіпаж досяг такого результату за допомогою дрона та планшета з програмою "Кропива".

Зазвичай танкові бої відбуваються в межах видимості. Один танк веде стрільбу практично прямим наведенням по ворогові, через що снаряд летить із високою швидкістю й рівнем бронепробиття. У битві все може вирішити навіть один постріл. Якщо хтось схибить, то шансу на другий постріл може й не бути.

Вогонь із закритих дистанцій, як було у відео, говорить про використання танкової потужності як артилерійської зброї. Пуск снаряда проходив кривою траєкторії, щоб завдати удару за межами видимості. Українські танки ведуть вогонь не лише по площевих цілях, а й по конкретних цілях.

Як українським танкістам удалося знищити танк на дистанції 10 км?

Перше — українські військові стріляють не наосліп, а за допомогою коригування дроном. Оператор допомагає коригувати удари. Це складне завдання за таких умов, тому саме в цей момент і приходить на допомогу "Кропива", програма для технічних фахівців. Вона містить карту розвідки, і її можна встановити на будь-який планшет із Android.

[ + – ] Схема роботи ПЗ "Кропива"

"Армія СОС" розробляла додаток для артилеристів. Працює вона за такою схемою:

розрахунок проводить прив'язку до місцевості

дрон автоматично передає дані на "Кропиву"

"Кропива" розраховує точне коригування вогню

екіпаж вибудовує потрібний кут і азимут для стрільби

У разі знищення російського танка заявляється, що для ураження знадобилося 20 пострілів. ЗС РФ не могли зрозуміти, звідки по них стріляють, тому, ймовірно, залишили танк.

Зазначається, що незалежно підтвердити рекорд неможливо. Попередній рекорд належав британському Challenger 1, який знищив іракський танк із дальності 4700 метрів за прямим наведенням.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про очікування України отримати американські та німецькі танки.

Раніше повідомлялося, що Міноборони Німеччини поставить Україні 16 танкових мостоукладачів Biber.