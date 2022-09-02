РФ возит из Сирии оружие через воды Турции: Киев призвал Анкару этому помешать, — WSJ

В августе Анкара не стала останавливать российское судно "Спарта II", который перевозил зенитно-ракетную систему С-300 из Сирии в расположенный рядом с Украиной Новороссийск.

В связи с истощением запасов военной техники и боеприпасов Россия использует коммерческие суда для перевозки вооружения, в частности, через контролируемый Турцией пролив Босфор. Украинская сторона потребовала от Анкары останавливать российские корабли с оружием, так как оно предназначено для поддержки войск оккупантов на юге страны. Об этом в пятницу, 2 сентября, пишет издание Wall Street Journal.

Журналисты напомнили, что в понедельник, 29 августа, Министерство иностранных дел Украины вручило ноту послу Турции в связи с тем, что, по данным Киева, турецкая сторона разрешила проход судна "Спарта II" с зенитно-ракетным комплексом С-300 через Босфор. В результате 27 августа судно прибыло в российский порт Новороссийск, что неподалеку от Украины.

В компании "Оборонлогистика", которая управляет кораблем "Спарта II", заверили, что судно перевозило коммерческий груз весом 2 тыс. тонн, в том числе трубы, химикаты, топливо и оборудование в Сирию, а вернулось в РФ с оливковым маслом. Турция тем временем отметила, что в соответствии с международным правом не имеет права мешать проходу коммерческих судов.

В свою очередь официальные лица США утверждают, что переброска Россией С-300 из Сирии свидетельствует о том, что у государства-агрессора заканчиваются запасы определенных видов оружия и боеприпасов, в связи с чем оно вынуждено искать его в отдаленных регионах, где проводятся российские военные операции.

В комментарии изданию неназванный российский чиновник, знакомый с операциями Кремля в Сирии, заявил, что эта страна является "идеальным местом для оказания давления на НАТО".

Напомним, недавно стало известно о переброске к границе с Украиной эшелоны ЗРК С-300 из Улан-Удэ.

Тем временем, по данным СМИ, Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев поставляла Украине оружие, необходимое для контрнаступления, в частности, на временно оккупированном юге.