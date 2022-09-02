РФ возить із Сирії зброю через води Туреччини: Київ закликав Анкару цьому перешкодити, — WSJ

У серпні Анкара не стала зупиняти російське судно "Спарта II", яке перевозило зенітно-ракетну систему С-300 із Сирії в розташований поряд з Україною Новоросійськ.

У зв'язку з виснаженням запасів військової техніки та боєприпасів Росія використовує комерційні судна для перевезення озброєння, зокрема через контрольовану Туреччиною протоку Босфор. Українська сторона вимагає від Анкари зупиняти російські кораблі зі зброєю, оскільки вона призначена для підтримки військ окупантів на півдні країни. Про це у п'ятницю, 2 вересня, пише видання Wall Street Journal.

Журналісти нагадали, що в понеділок, 29 серпня, Міністерство закордонних справ України вручило ноту послу Туреччини через те, що, за даними Києва, турецька сторона дозволила прохід судна "Спарта II" із зенітно-ракетним комплексом С-300 через Босфор. Унаслідок 27 серпня судно прибуло в російський порт Новоросійськ, що неподалік України.

У компанії "Оборонлогістика", яка керує кораблем "Спарта II", запевнили, що судно перевозило комерційний вантаж вагою 2 тис. тонн, зокрема труби, хімікати, паливо й обладнання до Сирії, а повернулося в РФ з оливковою олією. Туреччина тим часом наголосила, що відповідно до міжнародного права не має права заважати проходу комерційних судів.

Зі свого боку, офіційні особи США стверджують, що перекидання Росією С-300 із Сирії свідчить про те, що в держави-агресора закінчуються запаси певних видів зброї та боєприпасів, у зв'язку з чим вона змушена шукати її у віддалених регіонах, де проводяться російські військові операції.

У коментарі виданню неназваний російський чиновник, знайомий з операціями Кремля в Сирії, заявив, що ця країна є "ідеальним місцем для тиску на НАТО".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про перекидання до кордону з Україною ешелони ЗРК С-300 з Улан-Уде.

Тим часом, за даними ЗМІ, Сполучені Штати протягом кількох місяців постачали Україні зброю, необхідну для контрнаступу, зокрема, на тимчасово окупованому півдні.