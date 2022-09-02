В МВД назвали число погибших и раненых гражданских с начала вторжения ВС РФ (видео)

За время большой войны ВС РФ осуществили более 22 тыс. обстрелов, во время которых поражены десятки тысяч гражданских объектов.

Жертвами российской военной агрессии с 24 февраля стали, как минимум, семь тысяч мирных жителей. Такую информацию в эфире национального телемарафона озвучил замглавы Министерства внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, полномасштабная война длится уже 191 день и Россия ни на одно мгновенье не останавливается, продолжая обстреливать из тяжелого вооружения украинские регионы. Только за последние сутки, как подчеркнул Енин, правоохранители получили информацию об обстрелах 28 населенных пунктов.

"В результате этих беспощадных обстрелов гибнут мирные люди. Только за прошедшие сутки следственными подразделениями Нацполиции начато почти 140 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими из России, Беларуси и их пособниками", — продолжил замглавы МВД в эфире национального телемарафона.

Кроме этого, с начала полномасштабного вторжения ВС РФ осуществили более 22 тысяч обстрелов, а в результате огня поражено почти 24 тысяч гражданских объектов. По последним данным, которыми владеет МВД, жертвами военной агрессии России с февраля стали свыше 7 тысяч мирных жителей. Еще 5,5 тыс. гражданских, как утвержджает Евгений Енин, получили различные ранения и травмы.

[ + – ] В МВД озвучили потери среди гражданских за время большой войны против России

Стоит отметить, что потери Украины в ходе полномасштабной войны с Россией также озвучил генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос. По словам топ-офицера, сотни тысяч украинцев стали жертвами военной агрессии со стороны ВС РФ.

Военные потери Украины с первого дня полномасштабного вторжения также озвучивал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Генерал армии утверждал, что около 9 тысяч украинских военнослужащих погибли во время боевых действий против армии России.