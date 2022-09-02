У МВС назвали кількість загиблих та поранених цивільних з початку вторгнення ЗС РФ (відео)

За час великої війни ЗС РФ здійснили понад 22 тис. обстрілів, під час яких уражено десятки тисяч цивільних об'єктів.

Жертвами російської військової агресії з 24 лютого стало щонайменше сім тисяч мирних жителів. Таку інформацію в ефірі національного телемарафону озвучив заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, повномасштабна війна триває вже 191 день і Росія жодної миті не зупиняється, продовжуючи обстрілювати з важкого озброєння українські регіони. Тільки за останню добу, як наголосив Єнін, правоохоронці отримали інформацію про обстріл 28 населених пунктів.

"Внаслідок цих нещадних обстрілів гинуть мирні люди. Тільки минулої доби слідчі підрозділи Нацполіції розпочали майже 140 кримінальних проваджень за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями з Росії, Білорусі та їх посібниками", — продовжив заступник голови МВС в ефірі національного.

Крім цього, з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ здійснили понад 22 тисячі обстрілів, а внаслідок вогню вражено майже 24 тисячі цивільних об'єктів. За останніми даними, якими володіє МВС, жертвами військової агресії Росії з лютого стали понад 7 тисяч мирних жителів. Ще 5,5 тис. цивільних, як стверджує Євген Єнін, отримали різні поранення та травми.

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Варто зазначити, що втрати України під час повномасштабної війни з Росією також озвучив генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос. За словами топофіцера, сотні тисяч українців стали жертвами військової агресії з боку ЗС РФ.

Військові втрати України з першого дня повномасштабного вторгнення також озвучував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Генерал армії стверджував, що близько 9 тисяч українських військовослужбовців загинули під час бойових дій проти російської армії.