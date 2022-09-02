Сотні тисяч українців загинули внаслідок вторгнення ЗС РФ, — генерал Кривонос (відео)

Україна, за словами топофіцера, у перші місяці великої війни вистояла не через дії влади, а завдяки самоорганізації нашого суспільства.

Сотні тисяч українців загинули внаслідок повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Про це в ефірі Youtube-каналу Ukrainian Media Network заявив генерал-майор ЗСУ, ексзаступник командира Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос.

За його словами, Україна в перші місяці повномасштабного вторгнення змогла вистояти не завдяки діям влади, а самоорганізації українського суспільства.

Кривонос стверджує, що частина громадян, не чекаючи якихось команд від керівництва країни, взяла до рук зброю та почала відбивати військову агресію РФ. Самоорганізацію українського суспільства генерал-майор ЗСУ називає великим досягненням, яке дозволяє українцям поставити запитання представникам влади щодо бездіяльності в перші місяці вторгнення.

"А чому ж ви нічого не робили, чому десятки, а вже ми розуміємо, що сотні тисяч загиблих — за що вони загинули? Чому вони загинули, що ви зробили, щоб зберегти їх життя і нашу незалежність? Розповіді про те, що це несвоєчасно, — це спроба замилити пам'ять, стерти історію", — продовжив Кривонос і додав, що керівництву країни не вдасться "стерти кров загиблих", які числяться сотнями тисяч.

[ + – ] Сергій Кривонос назвав втрати України під час повномасштабної війни

Варто зазначити, що Сергій Кривонос зробив заяву про втрати України під час повномасштабної війни за кілька днів після того, як генерал-майор української армії став фігурантом розслідування ДБР про розкрадання майна міжнародного аеропорту "Жуляни" у Києві. Зокрема, правоохоронці вивчають доцільність наказів військовослужбовцям, які брали участь у захисті стратегічного об'єкта щодо вилучення транспорту "повітряної гавані".

Нагадаємо, що наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше озвучив втрати України під час повномасштабної війни. За словами генерала армії, від першого дня вторгнення загинуло близько 9 тисяч українських військовослужбовців.