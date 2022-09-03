Российские оккупанты ударили ракетами по Харькову, — Терехов

В результате очередного преступления РФ пострадала школа. В здании выбиты окна.

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами. Ночью враг в очередной раз открыл огонь по Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По словам городского головы, захватчики обстреляли Новобаварский район. "Прилет" был рядом с одной из школ Харькова. В результате инцидента раненых или погибших нет. В школе выбиты окна.

[ + – ] Ночью оккупанты обстреляли Харьков

Ранее мы сообщали, что российские войска нанесли ракетные удары по спортивному комплексу "Локомотив" им. Г. Кирпы в Холодногорском районе Харькова. Оккупанты использовали ракеты типа С-300. В результате обстрела уничтожен бассейн и современный боксерский клуб, который открыли в феврале этого года.

Также Фокус писал, что в ночь с 30 на 31 августа российские войска четыре раза обстреляли Никопольский район. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, во время атаки пострадала 57-летняя женщина, она находится в больнице.

Добавим, российские военные пытались наступать на Бахмутовском и Авдеевском направлениях, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбили атаки, заставив врага отступить.