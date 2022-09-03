Російські окупанти вдарили ракетами по Харкову, — Терехов

Внаслідок чергового злочину РФ постраждала школа. У будівлі вибиті вікна.

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Вночі ворог вкотре відкрив вогонь по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За словами міського голови, загарбники обстріляли Новобаварський район. "Приліт" був поряд з однією зі шкіл Харкова. Внаслідок інциденту поранених чи загиблих немає. У школі вибиті вікна.

[ + – ] Вночі окупанти обстріляли Харків

Раніше ми повідомляли, що російські війська завдали ракетних ударів по спортивному комплексу "Локомотив" ім. Г. Кирпи в Холодногірському районі Харкова. Окупанти використовували ракети типу С-300. Внаслідок обстрілу знищено басейн та сучасний боксерський клуб, який відкрили у лютому цього року.

Також Фокус писав, що в ніч із 30 на 31 серпня російські війська чотири рази обстріляли Нікопольський район. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, під час атаки постраждала 57-річна жінка, вона перебуває у лікарні.

Додамо, російські військові намагалися наступати на Бахмутівському та Авдіївському напрямках, але Збройні сили України відбили атаки, змусивши ворога відступити.