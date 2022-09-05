"Испугались изрядно": боец 28-й бригады рассказал о случае при эвакуации "Камаза" (фото)

По словам бойца с позывным "Сержант", они эвакуировали подбитый грузовик, который зацепил рамой снаряды.

Младший сержант Александр с позывным "Сержант" рассказал о работе ремонтно-восстановительного батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Военные занимаются не только ремонтом, но и эвакуацией бронетехники с поля боя, что часто происходит под вражескими обстрелами. "Сержант" говорит, что в таких случаях стоит обращать внимание на поведение животных, они как бы чувствуют опасность. Однако на службе происходят и забавные моменты. Однажды военным нужно было эвакуировать Камаз.

"Мы уцепили машину и уехали. Потом понимаем, что что-то не то. А то за раму вцепились снаряды и начали землю как плугом пахать! Я кричу об остановке, выбегаю, быстро отбрасываю их и обратно. Саму машину мы не бросили, хоть испугались изрядно", — рассказал "Сержант".

[ + – ] Военные каждый день ремонтируют технику

Как рассказывает боец, за пол года службы в армии он возглавил одну из мастерских ремонтно-восстановительного батальона. Через его руки прошли десятки единиц техники. До начала войны "Сержант" работал в мастерской, а с началом полномасштабного вторжения, принял решение идти в ВСУ.

"Честно говоря, я был ошеломлен количеством техники, хоть и большая часть нуждалась в ремонте", — рассказывает боец.

Большинство его "коллег по цеху" учились работать с техникой уже по факту, без специального образования. Однако благодаря желанию бойцов, они смогли обучиться. При этом "Сержант" отмечает, что работа физически тяжелая, которую не каждый сможет выдержать.

[ + – ] Большинство техников обучались ремонту сразу на технике

"Тут нужно работать ежедневно, часто даже часами не разгибая спину. Но если не мы, то кто? Поэтому работаем ежедневно", — отмечает Александр.

По мнению солдата, война будет идти еще долго, поэтому украинцам нужно набраться терпением, однако она точно закончится победой Украины.

Напомним, в августе рембат Холодноярской бригады показал ремонт трофейной техники РФ. Военные говорят, что они получают "ленд-лиз" от российских войск.

Также бойцы 30-й мехбригады захватили российский танк Т-80. Технику удалось заполучить без повреждений.