"Испугались изрядно": боец 28-й бригады рассказал о случае при эвакуации "Камаза" (фото)
По словам бойца с позывным "Сержант", они эвакуировали подбитый грузовик, который зацепил рамой снаряды.
Младший сержант Александр с позывным "Сержант" рассказал о работе ремонтно-восстановительного батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Военные занимаются не только ремонтом, но и эвакуацией бронетехники с поля боя, что часто происходит под вражескими обстрелами. "Сержант" говорит, что в таких случаях стоит обращать внимание на поведение животных, они как бы чувствуют опасность. Однако на службе происходят и забавные моменты. Однажды военным нужно было эвакуировать Камаз.
"Мы уцепили машину и уехали. Потом понимаем, что что-то не то. А то за раму вцепились снаряды и начали землю как плугом пахать! Я кричу об остановке, выбегаю, быстро отбрасываю их и обратно. Саму машину мы не бросили, хоть испугались изрядно", — рассказал "Сержант".
Как рассказывает боец, за пол года службы в армии он возглавил одну из мастерских ремонтно-восстановительного батальона. Через его руки прошли десятки единиц техники. До начала войны "Сержант" работал в мастерской, а с началом полномасштабного вторжения, принял решение идти в ВСУ.
"Честно говоря, я был ошеломлен количеством техники, хоть и большая часть нуждалась в ремонте", — рассказывает боец.
Большинство его "коллег по цеху" учились работать с техникой уже по факту, без специального образования. Однако благодаря желанию бойцов, они смогли обучиться. При этом "Сержант" отмечает, что работа физически тяжелая, которую не каждый сможет выдержать.
"Тут нужно работать ежедневно, часто даже часами не разгибая спину. Но если не мы, то кто? Поэтому работаем ежедневно", — отмечает Александр.
По мнению солдата, война будет идти еще долго, поэтому украинцам нужно набраться терпением, однако она точно закончится победой Украины.
Напомним, в августе рембат Холодноярской бригады показал ремонт трофейной техники РФ. Военные говорят, что они получают "ленд-лиз" от российских войск.
Также бойцы 30-й мехбригады захватили российский танк Т-80. Технику удалось заполучить без повреждений.