"Злякалися неабияк": боєць 28-ї бригади розповів про випадок під час евакуації "Камаза" (фото)

За словами бійця з позивним "Сержант", вони евакуювали підбиту вантажівку, яка зачепила рамою снаряди.

Молодший сержант Олександр із позивним "Сержант" розповів про роботу ремонтно-відновлювального батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Військові займаються не лише ремонтом, а й евакуацією бронетехніки з поля бою, що часто трапляється під ворожими обстрілами. Сержант каже, що в таких випадках варто звертати увагу на поведінку тварин, вони ніби відчувають небезпеку. Однак на службі відбуваються кумедні моменти. Якось військовим потрібно було евакуювати КамАЗ.

"Ми вчепили машину і поїхали. Потім розуміємо, що щось не те. А то за раму вчепилися снаряди і почали землю як плугом орати! Я кричу про зупинку, вибігаю, швидко відкидаю їх і назад. Саму машину ми не покинули, хоч злякалися неабияк", — розповів "Сержант".

[ + – ] Військові щодня ремонтують техніку

Як розповідає солдат, за пів року служби в армії він очолив одну з майстерень ремонтно-відновлювального батальйону. Через його руки пройшли десятки одиниць техніки. До початку війни "Сержант" працював у майстерні, а з початком повномасштабного вторгнення, ухвалив рішення йти до ЗСУ.

"Чесно кажучи, я був приголомшений кількістю техніки, хоч і більшість потребувала ремонту", — розповідає боєць.

Більшість його "колег по цеху" навчалася працювати з технікою вже за фактом, без спеціальної освіти. Однак завдяки бажанню бійців вони змогли навчитися. При цьому "Сержант" зазначає, що робота фізично тяжка, яку не кожен зможе витримати.

[ + – ] Більшість техніків навчалися ремонту одразу на техніці

"Тут треба працювати щодня, часто навіть годинами не розгинаючи спину. Але якщо не ми, то хто? Тому працюємо щодня", — зазначає Олександр.

На думку солдата, війна триватиме ще довго, тож українцям треба набратися терпіння, проте вона точно закінчиться перемогою України.

Нагадаємо, у серпні рембат Холодноярської бригади показав ремонт трофейної техніки РФ. Військові кажуть, що вони одержують "ленд-ліз" від російських військ.

Також бійці 30-ї мехбригади захопили російський танк Т-80. Техніку вдалося отримати без ушкоджень.