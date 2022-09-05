"Злякалися неабияк": боєць 28-ї бригади розповів про випадок під час евакуації "Камаза" (фото)
За словами бійця з позивним "Сержант", вони евакуювали підбиту вантажівку, яка зачепила рамою снаряди.
Молодший сержант Олександр із позивним "Сержант" розповів про роботу ремонтно-відновлювального батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Військові займаються не лише ремонтом, а й евакуацією бронетехніки з поля бою, що часто трапляється під ворожими обстрілами. Сержант каже, що в таких випадках варто звертати увагу на поведінку тварин, вони ніби відчувають небезпеку. Однак на службі відбуваються кумедні моменти. Якось військовим потрібно було евакуювати КамАЗ.
"Ми вчепили машину і поїхали. Потім розуміємо, що щось не те. А то за раму вчепилися снаряди і почали землю як плугом орати! Я кричу про зупинку, вибігаю, швидко відкидаю їх і назад. Саму машину ми не покинули, хоч злякалися неабияк", — розповів "Сержант".
Як розповідає солдат, за пів року служби в армії він очолив одну з майстерень ремонтно-відновлювального батальйону. Через його руки пройшли десятки одиниць техніки. До початку війни "Сержант" працював у майстерні, а з початком повномасштабного вторгнення, ухвалив рішення йти до ЗСУ.
"Чесно кажучи, я був приголомшений кількістю техніки, хоч і більшість потребувала ремонту", — розповідає боєць.
Більшість його "колег по цеху" навчалася працювати з технікою вже за фактом, без спеціальної освіти. Однак завдяки бажанню бійців вони змогли навчитися. При цьому "Сержант" зазначає, що робота фізично тяжка, яку не кожен зможе витримати.
"Тут треба працювати щодня, часто навіть годинами не розгинаючи спину. Але якщо не ми, то хто? Тому працюємо щодня", — зазначає Олександр.
На думку солдата, війна триватиме ще довго, тож українцям треба набратися терпіння, проте вона точно закінчиться перемогою України.
Нагадаємо, у серпні рембат Холодноярської бригади показав ремонт трофейної техніки РФ. Військові кажуть, що вони одержують "ленд-ліз" від російських військ.
Також бійці 30-ї мехбригади захопили російський танк Т-80. Техніку вдалося отримати без ушкоджень.