Путин заявил, что боевики "ЛДНР" воюют лучше, чем профессиональная армия РФ (видео)
Президент РФ назвал трагедией происходящее на Донбассе, добавив, что помочь жителям этого региона Украины является долгом для России.
Президент РФ Владимир Путин похвалил пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявив, что в ходе полномасштабной войны они действуют "лучше, чем профессиональные военные". Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на Всероссийском молодежном экологическом форуме в Камчатском крае в понедельник, 5 сентября.
По словам Путина, Министерство обороны перед поездкой на Камчатку доложило ему о ходе полномасштабной войны против Украины, и его поразило "мужество" боевиков.
"Это не профессиональные военные, два корпуса сформированы из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Они сражаются очень мужественно, очень храбро и результативно", — сказал глава государства-агрессора.
Также Путин назвал происходящее сегодня на Донбассе "трагедией". В связи с этим, по словам президента РФ, долг России заключается в том, чтобы "оказать помощь людям", проживающим в Донецкой и Луганской областях.
"Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить – увенчались неудачей, из-за позиции киевского режима. Конечно мы должны были помочь – и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе", — сказал Путин.
Напомним, в ходе сегодняшнего форума Путин также заявил, что страной восходящего солнца должны называть Россию, а не Японию.
Тем временем британская разведка недавно сообщала, что боевики "ЛНР" отказываются помогать группировкам "ДНР" и российским Вооруженным силам в попытке оккупировать Донецкую область, так как считают, что их работа закончилась на якобы полном захвате Луганской области