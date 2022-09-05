Путін заявив, що бойовики "ЛДНР" воюють краще за професійну армію РФ (відео)

Президент РФ назвав трагедією те, що відбувається на Донбасі, додавши, що допомогти мешканцям цього регіону України є обов'язком для Росії.

Президент РФ Володимир Путін похвалив проросійських бойовиків "ДНР" і "ЛНР", заявивши, що в ході повномасштабної війни вони діють "краще, ніж професійні військові". Про це російський лідер заявив у ході виступу на Всеросійському молодіжному екологічному форумі в Камчатському краї в понеділок, 5 вересня.

За словами Путіна, Міністерство оборони перед поїздкою на Камчатку доповіло йому про перебіг повномасштабної війни проти України, і його вразила "мужність" бойовиків.

"Це не професійні військові, два корпуси сформовані з місцевих жителів. Вони воюють краще за професійних військових. Вони борються дуже мужньо, дуже хоробро та результативно", — сказав глава держави-агресора.

Також Путін назвав те, що відбувається сьогодні на Донбасі, "трагедією". У зв'язку з цим, за словами президента РФ, обов'язок Росії полягає в тому, щоб "надати допомогу людям", які проживають у Донецькій і Луганській областях.

"Усі наші спроби мирним способом цю проблему вирішити увінчалися невдачею через позицію київського режиму. Звичайно, ми мали допомогти — і ми допомагаємо людям, які проживають на Донбасі", — сказав Путін.

Нагадаємо, в ході сьогоднішнього форуму Путін також заявив, що країною вранішнього сонця повинні називати Росію, а не Японію.

Водночас британська розвідка нещодавно повідомляла, що бойовики "ЛНР" відмовляються допомагати угрупованням "ДНР" і російським Збройним силам у спробі окупувати Донецьку область, оскільки вважають, що їхня робота закінчилася на нібито повному захопленні Луганської області.