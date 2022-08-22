Бойовики "ЛНР" відмовляються воювати за "ДНР", — британська розвідка

Сили "ЛНР" не бажають брати участь у наступі на Донеччині, незважаючи на погрози з боку вищого командування.

Бойовики "ЛНР" відмовляються допомагати угрупованням "ДНР" російським Збройним силам у спробі окупувати Донецьку область, оскільки вважають, що їхня робота закінчилася на нібито повному захопленні Луганської області. Про це з посиланням на повідомлення в мережі й дані британської розвідки повідомило Міністерство оборони Великобританії.

За даними відомства, сьогодні в мережі з'явилися свідчення того, що бойовики "ЛНР" заявили про відмову від участі в наступі на Донеччині, зазначивши, що їхній борг у вигляді захоплення Луганської області був виконаний. При цьому проросійські бойовики не бажають брати участь у бойових діях, незважаючи на погрози вищого командування.

Інформацію про відмову бойовиків "ЛНР" воювати на Донеччині вчора оприлюднив і Центр протидії інформації при Раді національної безпеки та оборони. У відомстві вказали про впевненість "ЛНР" у тому, що Донецьку область мають захоплювати "самі ж донеччани".

Також у Міноборони Британії додали, що РФ намагається мотивувати додаткові сили, які використовуються для посилення її військ на Донбасі шляхом матеріального заохочення. Водночас деякі бойові частини вважаються неблагонадійними для проведення наступу в регіоні, свідчать дані британської розвідки.

"Послідовним чинником, який посилює ці проблеми, є класифікація Росією війни як "спеціальної військової операції", що обмежує повноваження держави щодо правового примусу", — йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, 16 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що бойовики, які були мобілізовані на території окупованої Луганської області, поскаржилися на виснажливі темпи наступу та відмовилися брати участь у бойових діях на Донеччині.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про відбиття ворожих атак на Донбасі.