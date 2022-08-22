Боевики "ЛНР" отказываются воевать за "ДНР", — британская разведка

Силы "ЛНР" не желают участвовать в наступлении в Донецкой области, несмотря на угрозы со стороны высшего командования.

Боевики "ЛНР" отказываются помогать группировкам "ДНР" российским Вооруженным силам в попытке оккупировать Донецкую область, так как считают, что их работа закончилась на якобы полном захвате Луганской области. Об этом со ссылкой на сообщения в Сети и данные британской разведки сообщило Министерство обороны Великобритании.

По данным ведомства, сегодня в сети появились свидетельства того, что боевики "ЛНР" заявили об отказе от участия в наступлении в Донецкой области, отметив, что их долг в виде захвата Луганской области был выполнен. При этом пророссийские боевики не желают участвовать в боевых действиях, несмотря на угрозы со стороны высшего командования.

Информацию об отказе боевиков "ЛНР" воевать в Донецкой области вчера обнародовал и Центр противодействия информации при Совете национальной безопасности и обороны. В ведомстве указали об уверенности "ЛНР" в том, что Донецкую область должны захватывать "сами же донецкие".

Также в Минобороны Британии добавили, что РФ пытается мотивировать дополнительные силы, которые используются для усиления ее войск на Донбассе, путем материального поощрения. В то же время некоторые боевые части считаются неблагонадежными для проведения наступления в регионе, свидетельствуют данные британской разведки.

"Последовательным фактором, усугубляющим эти проблемы, является классификация Россией войны как "специальной военной операции", что ограничивает полномочия государства по правовому принуждению", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 16 августа Институт изучения войны сообщил, что боевики, которые были мобилизованы на территории оккупированной Луганской области, пожаловались на изнурительные темпы наступления и отказались участвовать в боевых действиях в Донецкой области.

Ранее сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об отражении вражеских атак на Донбассе.