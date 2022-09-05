В ЕС истощены запасы оружия из-за войны в Украине: Боррель сделал предупреждение, — СМИ

Главный дипломат ЕС призвал страны лучше координировать военные закупки, чтобы заполнить пробелы в обороне блока.

Запасы оружия в Евросоюзе "значительно истощены" из-за продолжающейся военной помощи блока Украине в условиях полномасштабного вторжения войск РФ. Об этом в ходе дебатов с европейскими законодателями заявил верховный представитель ЕС по вопросам дипломатии Жозеп Боррель, передает Associated Press.

По данным журналистов, в понедельник Боррель призвал страны ЕС более слаженно координировать свои расходы на военную технику.

"Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы обеспечиваем украинцев большим потенциалом. (Военный потенциал ЕС) нужно пополнить. Лучший способ пополнения — делать это вместе. Это будет дешевле", — заявил главный дипломат Евросоюза.

В ходе недавней встречи в Праге министры обороны Евросоюза обсудили способы объединения военного потенциала и ресурсов, а также оптовых закупок боеприпасов оружия, в которых Украина по прежнему нуждается на фоне продолжающейся войны против РФ. Боррель предупредил, что если страны-члены ЕС продолжат расширять свои военные возможности таким образом, то "результатом станет большая трата денег, потому что это не способ избежать повторов (в закупках) или заполнить наши пробелы".

Помимо этого Боррель выразил сожаление тем, что год назад 27 стран-членов ЕС не согласились начать обучение украинских Вооруженных сил, несмотря на то, что несколько государств Евросоюза запросили разрешение на такую деятельность.

"К сожалению, мы этого не сделали, и сегодня мы сожалеем. Мы сожалеем, что в августе прошлого года мы не последовали этой просьбе, не выполнили эту просьбу. (Если бы ЕС отреагировал в то время), мы были бы в лучшей ситуации", — сказал Боррель.

Напомним, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если бы весь ЕС обеспечивал Украину оружием так, как это делают власти Германии, то полномасштабная война уже закончилась бы победой России.

Тем временем стало известно, что Украина запросила у НАТО зимнюю форму и палатки для 200 тысяч солдат Вооруженных сил Украины в преддверии холодов.