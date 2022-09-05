У ЄС виснажено запаси зброї через війну в Україні: Боррель зробив попередження, — ЗМІ

Головний дипломат ЄС закликав країни краще координувати військові закупівлі, щоби заповнити прогалини в обороні блоку.

Запаси зброї в Євросоюзі "значно виснажені" через військову допомогу блоку Україні, що триває, в умовах повномасштабного вторгнення військ РФ. Про це під час дебатів із європейськими законодавцями заявив верховний представник ЄС із питань дипломатії Жозеп Боррель, передає Associated Press.

За даними журналістів, у понеділок Боррель закликав країни ЄС злагодженіше координувати свої витрати на військову техніку.

"Військові запаси більшості держав-членів були, я не сказав би, вичерпані, але виснажені значною мірою, тому що ми забезпечуємо українців великим потенціалом. (Військовий потенціал ЄС) потрібно поповнити. Найкращий спосіб поповнення — робити це разом. Це буде дешевше", — заявив головний дипломат Євросоюзу.

У ході нещодавньої зустрічі в Празі міністри оборони Євросоюзу обговорили способи об'єднання військового потенціалу та ресурсів, а також оптових закупівель боєприпасів зброї, яких Україна, як і раніше, потребує у війні проти РФ, що триває. Боррель попередив, що якщо країни-члени ЄС продовжать розширювати свої військові можливості так, то "результатом стане велика витрата грошей, тому що це не спосіб уникнути повторів (закупівель) або заповнити наші прогалини".

Крім цього, Боррель висловив жаль тим, що рік тому 27 країн-членів ЄС не погодилися розпочати навчання українських Збройних сил, незважаючи на те, що кілька держав Євросоюзу запросили дозвіл на таку діяльність.

"На жаль, ми цього не зробили, і сьогодні ми шкодуємо. Ми шкодуємо, що в серпні минулого року ми не наслідували це прохання, не виконали це прохання. (Якби ЄС відреагував тоді), ми були б у кращій ситуації" — сказав Боррель.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якби весь ЄС забезпечував Україну зброєю так, як це робить влада Німеччини, то повномасштабна війна вже закінчилася б перемогою Росії.

Водночас стало відомо, що Україна запросила в НАТО зимову форму та намети для 200 тисяч солдат Збройних Сил України напередодні холодів.