Украинские военные сбили ударный Ка-52 и пять крылатых ракет Х-101, – Командование ВВС

С начала суток зенитно-ракетные войска поразили несколько целей на юге и востоке Украины.

Украинские военные сбили несколько вражеских целей. Было сбито 5 ракет и один ударный вертолет Ка-52. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Фейсбуке.

6 сентября в районе 8 утра на юге и востоке Украины зенитно-ракетные войска уничтожили 5 из 6 ракет Х-101. Враг их выпустил из самолетов Ту-95МС в районе Каспийского моря.

Ракета Х-101 — это стратегическая ракета класса "воздух-земля". Ее дальность стрельбы составляет около 5500 км, а заявленная точность от 10 до 20 метров. Принята на вооружение РФ в 2013 году. Масса боевой части составляет 400 кг

Также сегодня подразделение ракетных войск Воздушных сил сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Ка-52 "Аллигатор" — это российский разведывательно-ударный вертолет. Принят на вооружение в 2011 году. На вооружении ВС РФ находится около 170 единиц. По данным аналитиков блога Oryx, ВС РФ потеряли 16 вертолетов в ходе вторжения. Однако авторы подчеркивают, что в их список попадают далеко не все потери, а только те, которые попали на фото или видео.

Напомним, по данным СМИ, российские ракеты поражают цели только в 30% случаев. Во всех остальных оно бьет мимо.

Также сообщалось, что РФ использует низкотехнологические элементы в своем самом лучшем оружии.