Українські військові збили ударний Ка-52 та п'ять крилатих ракет Х-101, – Командування ВПС

З початку доби зенітно-ракетні війська вразили кілька цілей на півдні та сході України.

Українські військові збили кілька ворожих цілей. Збито 5 ракет та один ударний вертоліт Ка-52. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Фейсбуці.

6 вересня в районі 8 ранку на півдні та сході України зенітно-ракетні війська знищили 5 із 6 ракет Х-101. Ворог їх випустив із літаків Ту-95МС у районі Каспійського моря.

Ракета Х-101 — це стратегічна ракета класу "повітря-земля". Її дальність стрільби становить близько 5500 км, а заявлена точність від 10 до 20 метрів. Прийнята на озброєння РФ у 2013 році. Маса бойової частини складає 400 кг.

Також сьогодні підрозділ ракетних військ Повітряних сил збив російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Ка-52 "Алігатор" — це російський розвідувально-ударний вертоліт. Прийнятий на озброєння у 2011 році. На озброєнні ЗС РФ перебуває близько 170 одиниць. За даними аналітиків блогу Oryx, ЗС РФ втратили 16 вертольотів під час вторгнення. Проте автори наголошують, що до їхнього списку потрапляють далеко не всі втрати, а лише ті, що є на фото чи відео.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, російські ракети вражають цілі лише у 30% випадків. В усіх інших вони б'ють повз.

Також повідомлялося, що РФ використовує низькотехнологічні елементи у своїй найкращій зброї.