Литва внесла важный вклад в победу Украины: о чем речь (фото)

Страна передала Украине новую партию гаубиц и даже готовится пополнить свой оружейный арсенал новой техникой.

Во вторник, 7 сентября, Литва отправила в качестве военной помощи в Украину 105-мм гаубицы. Информация об этом появилась на официальной странице Министерства обороны Литвы в Твиттере.

"Наши 105-мм гаубицы едут на Украину. Украине нужны непрерывные поставки оружия. Мы не можем делать паузы", — написали представители Минобороны Литвы.

В профильном министерстве также заверили, что Литва продолжает оказывать материальную поддержку Вооруженным силам Украины.

Передачу Украине новой партии вооружения подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своей странице в Фейсбуке.

"В Украину ушли 105-мм гаубицы М50/М101, находившиеся в резерве литовской армии", — написал Анушаускас.

По его словам, военная помощь Литвы Украине после отправки этой и следующей партии составит около 180 миллионов евро. Литва даже уже начала переговоры с другими странами о пополнении своих оружейных арсеналов.

Что известно о гаубицах M101

M101 — это американская гаубица периода Второй мировой войны, которая серийно выпускалась с 1941 года.

Это — короткоствольное артиллерийское орудие, стреляющее раздельно-пустотными залпами. Для стрельбы используются осколочно-фугасные, бронебойные, стреляющие, кассетные осколочные и дымовые снаряды.

Затвор гаубицы — горизонтальный клиновой, противооткатные устройства — гидропневматические, масса ствола с затвором — 483 кг.

Гаубица М101 имеет надежный и удобный лафет, требующий от оператора минимальных усилий для приведения орудия в боевое положение.

Прицепная гаубица М101 буксируется грузовиком или артиллерийским тягачом.

Напомним, что сегодня Литва приняла еще одно решение на пользу Украины в войне с Россией. Литва, Латвия и Эстония достигли принципиальной договоренности о существенном ограничении въезда россиян через сухопутные границы с РФ и Беларусью.

Фокус также писал о том, что Литва закупит для ВСУ 37 дронов-камикадзе Warmate. На ударные БПЛА польского производства потратят 1 миллион евро.