Литва зробила важливий внесок у перемогу України: про що йдеться (фото)

Країна передала Україні нову партію гаубиць і навіть готується доповнити свій збройовий арсенал новою технікою.

У вівторок, 7 вересня, Литва відправила як військову допомогу в Україну 105-мм гаубиці. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці Міністерства оборони Литви у твіттері.

"Наші 105-мм гаубиці їдуть в Україну. Україні потрібні безперервні постачання зброї. Ми не можемо робити паузи", — написали представники Міноборони Литви.

У профільному міністерстві також запевнили, що Литва продовжує надавати матеріальну підтримку Збройним Силам України.

Передачу Україні нової партії озброєння підтвердив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на своїй сторінці у фейсбуці.

"В Україну пішли 105-мм гаубиці М50/М101, які перебували в резерві литовської армії", — написав Анушаускас.

За його словами, військова допомога Литви Україні після відправлення цієї та наступної партії становитиме близько 180 мільйонів євро. Литва навіть почала переговори з іншими країнами про поповнення своїх збройових арсеналів.

Що відомо про гаубиці M101

M101 — це американська гаубиця періоду Другої світової війни, яка серійно випускалася з 1941 року.

Це короткоствольна артилерійська зброя, яка стріляє окремо-пустотними залпами. Для стрільби використовують осколково-фугасні, бронебійні, стріляючі, касетні осколкові й димові снаряди.

Затвор гаубиці — горизонтальний клиновий, противідкатні пристрої — гідропневматичні, маса ствола із затвором — 483 кг.

Гаубиця М101 має надійний і зручний лафет, що вимагає від оператора мінімальних зусиль для переведення зброї в бойове стан.

Причіпну гаубицю М101 буксують вантажівкою або артилерійським тягачем.

Нагадаємо, що сьогодні Литва ухвалила ще одне рішення на користь України у війні з Росією. Литва, Латвія й Естонія досягли принципової домовленості про суттєве обмеження в'їзду росіян через сухопутні кордони з РФ і Білоруссю.

Фокус також писав про те, що Литва закупить для ЗСУ 37 дронів-камікадзе Warmate. На ударні БПЛА польського виробництва витратить 1 мільйон євро.