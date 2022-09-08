Рада может обязать некоторых женщин становиться на воинский учет, — нардеп Вениславский

В ближайшее время парламент рассмотрит законопроект, согласно которому большинство женщин освобождаются от обязанности становится на воинский учет. Однако исключением могут стать женщины-медики.

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект об обязательной постановке на учет женщин медиков — инициативу к рассмотрению в первом чтении уже рекомендовал Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом в ходе брифинга в среду, 7 сентября, сообщил народный депутат, член профильного комитета Федор Вениславский.

По словам парламентария, Рада рассмотрит соответствующий законопроект уже в сентябре этого года.

"Согласно законопроекту, обязательство становиться на воинский учет будет распространяться исключительно на женщин, у которых есть военно-медицинская профессия, профессию, которая является родственной к профессии военного медика", — сказал нардеп.

Вениславский добавил, что в документе отмечено, что все медицинские работницы должны будут становиться на учет в обязательном порядке, а что касается других специальностей, то в этом случае предусмотрен исключительно добровольный порядок постановки.

Помимо этого парламентарий заверил, что никаких негативных последствий для женщин с 1 октября текущего года в контексте постановки на воинский учет не будет, так как Министерство обороны изменит перечень профессий, подлежащих этому процессу.

Также нардеп отметил, что на данный момент с мобилизацией мужчин в Украине проблем нет — в стране достаточное количество военнообязанных, которые желают служить в условиях полномасштабной войны с РФ, однако часть из них не мобилизуют из-за отсутствия потребности в дополнительных силах.

Напомним, вчера, 7 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Министерство обороны Украины на год отложило указ об обязательной постановке женщин из списка обязательных специальностей на воинский учет. В тоже время в парламенте дорабатывают законопроект об добровольной постановке на учет для женщин.

Ранее, комментируя будущие изменения в законодательстве, замминистра обороны рассказала, что обязательную постановку на воинский учет сократят до трех специальностей.