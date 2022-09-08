Рада може зобов'язати деяких жінок ставати на військовий облік, – нардеп Веніславський

Найближчим часом парламент розгляне законопроєкт, згідно з яким більшість жінок звільняються від обов'язку стає на військовий облік. Проте винятком можуть стати жінки-медики.

Найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроєкт щодо обов'язкової постановки на облік жінок медиків — ініціативу до розгляду у першому читанні вже рекомендував Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це під час брифінгу в середу, 7 вересня, повідомив народний депутат, член профільного комітету Федір Веніславський.

За словами парламентаря, Рада розгляне відповідний законопроєкт уже у вересні цього року.

"Згідно з законопроєктом, зобов'язання ставати на військовий облік поширюватиметься лише на жінок, які мають військово-медичну професію, професію, яка є спорідненою до професії військового медика", — сказав нардеп.

Веніславський додав, що в документі зазначено, що всі медичні працівниці повинні будуть ставати на облік в обов'язковому порядку, а щодо інших спеціальностей, то в цьому разі передбачено лише добровільний порядок постановки.

Крім цього, парламентар запевнив, що жодних негативних наслідків для жінок з 1 жовтня цього року в контексті постановки на військовий облік не буде, оскільки Міністерство оборони змінить перелік професій, що підлягають цьому процесу.

Також нардеп зазначив, що зараз із мобілізацією чоловіків в Україні проблем немає — у країні достатня кількість військовозобов'язаних, які бажають служити в умовах повномасштабної війни з РФ, проте частину з них не мобілізує через відсутність потреб у додаткових силах.

Нагадаємо, вчора, 7 вересня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Міністерство оборони України на рік відклало указ про обов'язкову постановку жінок зі списку обов'язкових спеціальностей на військовий облік. Водночас у парламенті доопрацьовують законопроєкт про добровільну постановку на облік для жінок.

Раніше, коментуючи майбутні зміни у законодавстві, заступник міністра оборони розповіла, що обов'язкову постановку на військовий облік скоротять до трьох спеціальностей.