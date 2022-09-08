Над оккупированным Крымом поднялся сильный дым: в сети сообщают о "прилетах" (видео)

Украинские телеграм-каналы распространяют версию об ударах по полуострову, в то время как россияне говорят о двух одновременных возгораниях сухой травы.

В четверг, 8 сентября, на территории временно оккупированного Крыма было замечено сильное задымление. По разным данным, причиной могли стать либо удары по полуострову, либо возгорание сухостоя. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Согласно данным авторов публикаций в Telegram, возможные "прилеты" пришлись по территории в районе Новофедоровки или соседнему селу Фрунзе.

Тем временем российские каналы со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ сообщают, что задымление появилось в результате почти одновременного возникновения двух возгораний сухой растительности в Крыму.

"Первое сообщение о пожаре поступило из села Фрунзе, площадь возгорания — 250 квадратных метров, спасатели ликвидируют пожар. Через 20 минут поступило второе сообщение уже из села Орехово, площадь возгорания — 250 метров, пожар локализован", — говорится в сообщении.

[ + – ] Сообщение телеграм-канала о пожарах

Отметим, что как Фрунзе, так и Орехово, находятся неподалеку от Новофедоровки, где 9 августа в результате ударов пострадала российская авиабаза "Саки". По данным СМИ, тогда были уничтожены по меньшей мере семь российских боевых самолетов — это самая крупная единовременная потеря авиации РФ со времен Второй мировой войны.

[ + – ] Карта Крыма

В среду, 7 сентября, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный впервые официально подтвердил, что за ударами по территории оккупированного Крыма стоят именно украинские защитники.