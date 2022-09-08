Над окупованим Кримом піднявся сильний дим: у мережі повідомляють про "прильоти" (відео)

Українські телеграм-канали поширюють версію про удари по півострові, тоді як росіяни говорять про два одночасні загоряння сухої трави.

У четвер, 8 вересня, на території тимчасово окупованого Криму помітили сильне задимлення. За різними даними, причиною могли стати або удари на півострові, або спалах сухостою. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

За даними авторів публікацій у Telegram, можливі "прильоти" припали на територію в районі Новофедорівки або сусіднього села Фрунзе.

Тим часом російські канали з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ повідомляють, що задимлення з'явилося внаслідок майже одночасного виникнення двох спалахів сухої рослинності в Криму.

"Перше повідомлення про пожежу надійшло із села Фрунзе, площа загоряння — 250 квадратних метрів, рятувальники ліквідують пожежу. Через 20 хвилин надійшло друге повідомлення вже із села Оріхове, площа загоряння — 250 метрів, пожежа локалізована", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Повідомлення телеграм-каналу про пожежі

Зазначимо, що як Фрунзе, так і Оріхове знаходяться неподалік Новофедорівки, де 9 серпня в результаті ударів постраждала російська авіабаза "Саки". За даними ЗМІ, тоді знищили щонайменше сім російських бойових літаків — це найбільша втрата авіації РФ з часів Другої світової війни.

[ + – ] Карта Криму

У середу, 7 вересня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше офіційно підтвердив, що за ударами по території окупованого Криму стоять саме українські захисники.