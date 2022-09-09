"Без БК, снабжения и средств защиты": ВСУ показали предсмертную записку бойца "ЛНР" (фото)

Батальон спецназначения "Дикое поле" обнаружили записку бойца из Луганской области, в которой он жалуется на командование и просит жену сказать сыну, что он хотел бы быть лучшим папой.

Бойцы из Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна опубликовали фотографию с предсмертной запиской бойца оккупационного корпуса РФ "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Украинский батальон спецназначения "Дикое поле" обнаружил записку бойца из поселка Калинино Луганской области Тарасенко Д. В. Письмо адресовано его супруге. В нем боец сетует на то, что ВС РФ сделали его "пушечным мясом". Его оставили без боекомплекта, средств личной защиты и оружия. Текст датируется 17 июля.

"Расскажи, какой был папа, нас оставили на замок как пушечное мясо! Без боекомплекта, без нормального вооружения и брони. Это я про нашу обстановку, когда вырастет сынок, скажи, папа очень хотел вернуться домой и быть самым лучшим папой", — пишет Тарасенко.

В конце письма он написал адрес, где проживает его жена Тарасенко В. В. 1996 года рождения в поселке Калинино, Луганская область.

Напомним, 8 сентября украинские военные освободили Балаклею в Харьковской области. Пропагандисты РФ в панике из-за успехов ВСУ в Балаклее. Украинские военные продвигаются к Купянску.