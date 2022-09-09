"Без БК, постачання та засобів захисту": ЗСУ показали передсмертну записку бійця "ЛНР" (фото)

Батальйон спецпризначення "Дике поле" виявили записку бійця з Луганської області, де він скаржиться на командування та просить дружину сказати синові, що він хотів би бути найкращим татом.

Бійці з Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна опублікували фотографію з передсмертною запискою бійця окупаційного корпусу РФ "ЛНР". Про це повідомляє пресслужба бригади.

Український батальйон спецпризначення "Дике поле" виявив записку бійця з селища Калініне Луганської області Тарасенка Д. В. Лист адресований його дружині. У ньому боєць нарікає на те, що ЗС РФ зробили його "гарматним м'ясом". Його залишили без боєкомплекту, засобів особистого захисту й зброї. Текст датується 17 липня.

"Розкажи, який був тато, нас залишили на замок, як гарматне м'ясо! Без боєкомплекту, без нормального озброєння та броні. Це я про нашу обстановку, коли виросте синок, скажи, тато дуже хотів повернутися додому й бути найкращим татом", — пише Тарасенко.

Наприкінці листа він написав адресу, де мешкає його дружина Тарасенко В. В. 1996 року народження в селищі Калініне Луганської області.

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