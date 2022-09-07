"Хороших новин не чекайте": пропагандисти РФ у паніці через успіхи ЗСУ в Балаклії (фото)

Телеграм-канали пишуть про критичну ситуацію в Балаклії. В оточення потрапили спецзагони Росгвардії, а командування знало про плани ЗСУ, але нічого не робило.

З 6 вересня українські військові ведуть активний наступ на Балаклію. У російських телеграм-каналах через це є панічні повідомлення, а пропагандисти скаржаться на оточення військ СОБРу в районі Балаклії. Про це повідомляє "zаписки ветерана".

Російський військовий із майже стотисячною аудиторією написав, що хороших новин не варто чекати. Українська армія оточила Росгвардійців під Шолоховим Яром.

[ + – ] Публікації про ситуацію в Балаклії

Пропагандист Герман Куликовський у своєму телеграм-каналі "Старше Эдды" пише, що українські військові взяли під вогневий контроль дорогу на Куп'янськ — один із найважливіших вузлів військ РФ. Разом з тим ще вчора ввечері він писав, що ЗСУ не змогли вийти на трасу, що веде на Куп'янськ.

"Балаклея в оперативному оточенні, ЗСУ продовжуватимуть розвивати успіх і цілком імовірно, що вони спробують вийти до Куп'янська, відрізавши і Балаклію та Ізюм. Сили в них на це є, про що неодноразово писали дилетанти-блогери. Подивимося чим відповість російський Генштаб і який рівень оперативного мистецтва він продемонструє", — пишуть у телеграм-каналі.

[ + – ] Ситуація у Балаклії

У телеграм-каналі "Zаставный" пишуть, що автор давно чув, що на Ізюмському напрямі безглузде військове керівництво. Там недоукомплектовані частини, біда зі зв'язком та "не люблять артилеристів". Тому не дивно, що ЗСУ наступають на Ізюмському напрямі.

[ + – ] Ситуація на Ізюмському напрямі

У коментарі "ПолитНавигатору" російський полковник Геннадій Альохін каже, що втрата Балаклії ні до чого не призведе.

"Без паніки, ситуація бойова. У втраті Балаклії трагедії не буде", — каже Альохін.

Водночас він стверджує, що російське командування обізнане про плани ЗСУ, тому "вживатимуть адекватних заходів". А Україна не має іншого виходу, оскільки зараз РФ має вразливі ділянки оборони.

[ + – ] У РФ не відкидають втрати Балаклеї

Наступ ЗСУ у Балаклії — що кажуть в українському Генштабі

Український Генеральний штаб продовжує дотримуватися ефірної тиші. В ранковому зведенні 7 вересня виділили обстріли ЗС РФ на Харківському напрямку по:

Прудянці

Чорноглазівці

Миронівці

Великих Проходах

Руській та Черкаській Лозовій

Руських та Черкаських Тишках

Також у російських ПВК фіксуються значні втрати. Зокрема, в Олександрівці (Харківська область) фіксують втрати понад 40% — це тяжко поранені та вбиті. Багато тіл загиблих не ідентифікують, а бійці вважають зниклими безвісти.

Нагадаємо, 6 вересня окупанти заявили про просування ЗСУ у Балаклії. Заявлялося, що українські військові розпочали контрнаступ.

Голова Дергачівської громади заявив, що на півночі Харківської області точаться важкі бої. ЗСУ женуть окупантів до кордонів.