"Хороших новостей не ждите": пропагандисты РФ в панике из-за успехов ВСУ в Балаклее (фото)

Телеграм-каналы пишут о критической ситуации в Балаклее. В окружение попали спецотряды Росгвардии, а командование знало о планах ВСУ, но ничего не делало.

С 6 сентября украинские военные ведут активное наступление на Балаклею. В российских телеграм-каналах из-за этого присутствуют панические сообщения, а пропагандисты жалуются на окружение войск СОБРа в районе Балаклеи. Об этом сообщает "zаписки ветерана".

Российский военный с почти стотысячной аудиторией написал, что хороших новостей не стоит ждать. Украинская армия окружила Росгвардейцев под Шолоховым Яром.

[ + – ] Публикации о ситуации в Балаклее

Пропагандист Герман Куликовский в своем телеграм-канале "Старше Эдды" пишет, что украинские военные взяли под огневой контроль дорогу на Купянск — один из важнейших узлов войск РФ. При этом еще вчера вечером он писал, что ВСУ не смогли выйти на трассу ведущую на Купянск.

"Балаклея в оперативном окружении, ВСУ будут продолжать развивать успех и вполне вероятно что они попытаются выйти к Купянску, отрезав и Балаклею и Изюм. Силы у них на это есть, о чем неоднократно писали дилетанты-блоггеры. Посмотрим чем ответит российский Генштаб и какой уровень оперативного искусства он продемонстрирует", — пишут в телеграм-канале.

[ + – ] Ситуация в Балаклее

В телеграм-канале "Zаставный" пишут, что автор давно слышал, что на Изюмском направлении бестолковое военное руководство. Там недоукомплектованные части, беда со связью и "не любят артиллеристов". Поэтому неудивительно, что ВСУ наступают на Изюмском направлении.

[ + – ] Ситуация на Изюмском направлении

В комментарии "ПолитНавигатору" российский полковник Геннадий Алехин говорит, что потеря Балаклеи ни к чему не приведет.

"Без паники, обстановках боевая. В потере Балаклеи трагедии не будет", — говорит Алехин.

При этом он утверждает, что российское командование осведомлено о планах ВСУ, поэтому "будут приняты адекватные меры". А у Украины нет другого выхода так как сейчас у РФ есть уязвимые участки обороны.

[ + – ] В РФ не исключают потери Балаклеии

Наступление ВСУ в Балаклее — что говорят в украинском Генштабе

Украинский Генеральный штаб продолжает соблюдать эфирную тишину. В утренней сводке 7 сентябре отмечались обстрелы ВС РФ на Харьковском направлении по:

Прудянке

Чорноглазовке

Мироновке

Великих Проходах

Русской и Черкасской Лозовой

Русским и Черкасским Тишкам

Также в российских ЧВК фиксируются значительные потери. В частности, в Александровке (Харьковская область) фиксируются потери свыше 40% — это тяжелораненые и убитые. Многие тела погибших не идентифицируются, а бойцы считаются пропавшими безвести.

Напомним, 6 сентября оккупанты заявили о продвижении ВСУ в Балаклее. Заявлялось, что украинские военные начали контрнаступление.

Глава Дергачевской громады заявил, что на севере Харьковской области идут тяжелые бои. ВСУ гонят оккупантов к границам.