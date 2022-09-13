"Его танец стал вечным": в Донецкой области погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал

Артист записался добровольцев в ВСУ еще в начала полномасштабной войны с Россией. Он был гранатометчиком. Погиб в боях под Майорском

12 сентября в Донецкой области погиб народный артист Украины, педагог дуэтного танца KSBC Александр Шаповал. Артисту было 47 лет. О его смерти рассказала прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар у себя Instagram.

Кухар написала, что Шаповал был выдающимся артистом.

"Каждая наша партия была наполнена такой жизнью, потому что он один из немногих, кто жил на сцене. А теперь его танец стал вечным. Больно. Трудно", — написала балерина.

Смерть артиста также подтвердили в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже. Так, в сообщении в Facebook администрация учебного заведения написала, что Александр был прекрасным человеком.

"Сегодня враг отобрал нашего друга и коллегу, преподавателя по дуэтно-классическому танцу Александра Шаповала. Воина Украины, защищавший нашу свободу и независимость, Заслуженного артиста Украины, замечательного человека", — сказано в сообщении.

Кто такой Александр Шаповал?

Александр Шаповал — солист балета Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко. Он записался добровольцем в ВСУ еще в феврале, был гранатометчиком.

Ранее Фокус писал, что украинские военные отбросили силы РФ от Святогорска и зашли в город. Нацгвардия официально подтвердила, что в городе Донецкой области уже находятся украинские войска.

Еще напомним, что украинские военные нашли "стену Яценюка" на границе с Россией. Как рассказал командир добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко, бойцы дошли до фортификационных сооружений на государственной границе.