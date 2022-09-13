"Його танець став вічним": на Донеччині загинув заслужений артист України Олександр Шаповал

Артист записався добровольців до ЗСУ ще на початку повномасштабної війни з Росією. Він був гранатометником. Загинув у боях під Майорськом

12 вересня на Донеччині загинув народний артист України, педагог дуетного танцю KSBC Олександр Шаповал. Артисту було 47 років. Про його смерть розповіла прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар у себе Instagram.

Кухар написала, що Шаповал був визначним артистом.

"Кожна наша партія була наповнена таким життям, бо він один із небагатьох, хто жив на сцені. А тепер його танець став вічним. Боляче. Важко", — написала балерина.

Смерть артиста також підтвердили у Київському державному професійному хореографічному коледжі. Так, у повідомленні у Facebook адміністрація навчального закладу написала, що Олександр був чудовою людиною.

"Сьогодні ворог відібрав нашого друга та колегу, викладача з дуетно-класичного танцю Олександра Шаповала. Воїна України, який захищав нашу свободу та незалежність, Заслуженого артиста України, чудову людину", — сказано в повідомленні.

Хто такий Олександр Шаповал?

Олександр Шаповал – соліст балету Національної опери України ім. Тараса Шевченка. Він записався добровольцем у ЗСУ ще у лютому, був гранатометником.

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