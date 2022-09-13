Разведка США прогнозирует дальнейшее отступление ВС РФ после провала на Харьковщине, – WP

За считанные дни ВСУ освободили большую часть захваченных территорий области и подобный успех Киева, по данным издания, "ошеломил" командование российской армии.

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Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области может стать переломным моментом в войне и может привести к отступлению ВС РФ на других участках фронта. Об этом говорится в материале издания The Washington Post.

По данным журналистов, которые для создания статьи общались с представителями разведывательных ведомств США, контрнаступление ВСУ может стать переломным моментом в войне и усилить давления на Россию.

Инсайдеры не исключают, что для перегруппировки войск и компенсирования колоссальных потерь среди личного состава президент РФ Владимир Путин может объявить мобилизацию. За считанные дни ВСУ освободили большую часть захваченной Харьковщины и подобный успех "ошеломил" командование российской армии.

"У россиян проблемы. Вопрос будет в том, как отреагируют россияне, но их слабости были выявлены, и у них нет больших резервов живой силы или техники", — рассказал в комментарии The WP осведомленный источник.

Собеседники также скептически отнеслись к информации о том, что Владимир Путин, реагируя на провал ВС РФ на Харьковском направлении, может использовать ядерное или химическое оружие. Некоторые чиновники предупреждают, что, несмотря на все военные недостатки России, у Кремля еще остается возможность перегруппироваться и нанести ответный удар.

Вместе с этим, как пишет The WP, скорое контрнаступление ВСУ подпитывает оптимизм в плане, что Украина может вернуть себе новые территории, вынудив РФ отступить на других направлениях.

"Конечно, это военная неудача. Я не знаю, могу ли я назвать это крупной стратегической потерей на данный момент", — заявил другой чиновник США и предупредил, что в ближайшее время ожесточенные боевые действия продолжатся.

Стоит отметить, что подразделения ВСУ в ходе контрнаступления, по состоянию на вечер 12 сентября, освободили почти шесть тысяч квадратных километров.

Также сообщалось, что во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ разгромили 1-ю гвардейскую танковую армию РФ, которую в России готовили для прямого противостояния с НАТО.