Розвідка США прогнозує подальший відступ ЗС РФ після провалу на Харківщині, – WP

За лічені дні ЗСУ звільнили більшу частину захоплених територій області і подібний успіх Києва, за даними видання, "приголомшив" командування російської армії.

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Успішний контрнаступ Збройних сил України в Харківській області може стати переломним моментом у війні та може призвести до відступу ЗС РФ на інших ділянках фронту. Про це йдеться у матеріалі видання The Washington Post.

За даними журналістів, які для створення статті спілкувалися з представниками розвідувальних відомств США, контрнаступ ЗСУ може стати переломним моментом у війні та посилити тиск на Росію.

Інсайдери не виключають, що для перегрупування військ та компенсації колосальних втрат серед особового складу президент РФ Володимир Путін може оголосити мобілізацію. За лічені дні ЗСУ звільнили більшу частину захопленої Харківщини і такий успіх "приголомшив" командування російської армії.

"У росіян проблеми. Питання буде в тому, як відреагують росіяни, але їхні слабкості були виявлені, і вони не мають великих резервів живої сили або техніки", — розповіло у коментарі The WP обізнане джерело.

Співрозмовники також скептично поставилися до інформації про те, що Володимир Путін, реагуючи на провал ЗС РФ на Харківському напрямку, може використати ядерну чи хімічну зброю. Деякі чиновники попереджають, що, незважаючи на всі військові недоліки Росії, у Кремля ще залишається можливість перегрупуватися і завдати удару у відповідь.

Водночас, як пише The WP, швидкий контрнаступ ЗСУ підживлює оптимізм у плані, що Україна може повернути собі нові території, змусивши РФ відступити на інших напрямках.

"Звичайно, це воєнна невдача. Я не знаю, чи можу я назвати це великою стратегічною втратою зараз", — заявив інший чиновник США і попередив, що найближчим часом запеклі бойові дії продовжаться.

Варто зазначити, що підрозділи ЗСУ під час контрнаступу, станом на вечір 12 вересня, звільнили майже шість тисяч квадратних кілометрів.

Також повідомлялося, що під час контрнаступу в Харківській області ЗСУ розгромили 1 гвардійську танкову армію РФ, яку в Росії готували для прямого протистояння з НАТО.