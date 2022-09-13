"Угадайте, что сделаем с F-16": гендиректор Baykar намекнул США о разработке истребителя

Халук Байрактар отметил, что после того как Штаты не дали БПЛА Predator, они создали национальный беспилотник, теперь то же самое может произойти и с истребителями, которые США не продают Анкаре.

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Генеральный директор Baykar Халук Байрактар упрекнул США в запрете на передачу истребителей F-16 Турции, намекнув на разработку своего аналога. Об этом он сообщил в Твиттере.

Байрактар опубликовал фотографию с новейшей разработкой компании Baykar — беспилотном истребителе Kizilelma.

"Не дав нам БЛА Predator, вы вымостили дорогу для нашего национального ударного БЛА. Теперь, как вы думаете, к чему приведет отказ в передаче нам истребителей F-16?", — подписал фотографию Халук Байрактар.

Конфликт между США и Турцией возник из-за решения Анкары закупить сначала один, а затем и второй дивизион российского ПВО С-400. Сперва Соединенные Штаты исключили турков из программы разработки истребителя F-35. Взамен потраченных средств Турция запрашивала у США 40 истребителей F-16. Однако в июле Конгресс США запретил передачу самолетов в Турцию.

Теперь единственным вариантом передачи истребителей в Турцию является подтверждение администрации Байдена о том, что передача самолетов нужно для нацбезопасности США.

Также в Турции полным ходом идет строительство истребителя 5 поколения TF-X. Он должен поступить на вооружение к 2028 году. Первую деталь заложили в ноябре 2021 года. Однако его разработкой занимается Turkish Aerospace Industry, а не Baykar.

Напомним, 16 августа Турция подписала контракт с РФ по закупке второго дивизиона С-400 несмотря на "политическую обстановку".